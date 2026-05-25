La tragedia di Alessandro morto in moto sotto gli occhi del padre

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 35 anni è morto in un incidente in moto avvenuto questa mattina a Rimini. L’incidente si è verificato lungo una strada principale, dove il motociclista ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno tentato di rianimarlo, prima con le manovre sul luogo dell’incidente e poi all’ospedale di Torrette, dove è stato trasportato in elicottero.

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Rimini, 25 maggio 2026 – Lo schianto in moto. I disperati tentativi di rianimarlo, prima sul posto e poi all’ospedale di Torrette, dove è stato trasportato in elicottero. Ma per il 28enne riminese Alessandro Cavalli, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Lo schianto è avvenuto ieri nel Pesarese intorno alle 12,40, mentre il giovane centauro percorreva la strada tra Fermignano e Urbino, sulla SS73bis. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaincidente-marios-oikonomou-ricoverato-llu1d2vu L’urto fatale contro il guardrail. Secondo una prima ricostruzioni Cavalli, che viaggiava a bordo di una Suzuki 650, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra sulla bretella che dallo svincolo di Bivio Borzaga sale verso Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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