La tragedia di Alessandro morto in moto sotto gli occhi del padre
Un uomo di 35 anni è morto in un incidente in moto avvenuto questa mattina a Rimini. L’incidente si è verificato lungo una strada principale, dove il motociclista ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno tentato di rianimarlo, prima con le manovre sul luogo dell’incidente e poi all’ospedale di Torrette, dove è stato trasportato in elicottero.
Rimini, 25 maggio 2026 – Lo schianto in moto. I disperati tentativi di rianimarlo, prima sul posto e poi all’ospedale di Torrette, dove è stato trasportato in elicottero. Ma per il 28enne riminese Alessandro Cavalli, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Lo schianto è avvenuto ieri nel Pesarese intorno alle 12,40, mentre il giovane centauro percorreva la strada tra Fermignano e Urbino, sulla SS73bis. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaincidente-marios-oikonomou-ricoverato-llu1d2vu L’urto fatale contro il guardrail. Secondo una prima ricostruzioni Cavalli, che viaggiava a bordo di una Suzuki 650, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra sulla bretella che dallo svincolo di Bivio Borzaga sale verso Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La spiegazione geologica della frana di Niscemi in Sicilia
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Incidente stradale: morto sotto gli occhi del padre un motociclista riminese di 28 anni
Urbino, incidente in moto: morto Alessandro Cavalli, centauro di 28 anni. Riaperta in entrambe le direzioni la Statale 73 bis. I soccorsi chiamati dal padreUn incidente stradale si è verificato sulla strada statale 73 bis, provocando la morte di un uomo di 28 anni che guidava una moto.
Temi più discussi: La tragedia di Alessandro, morto in moto sotto gli occhi del padre; Sicurezza stradale – Dichiarazione consigliera D’Alessandro; Un anno senza Alessandro: Combatteremo per lui; A Tg2 Dossier Una riserva sul mare di Alessandro Filippini.
Il sindaco di Civita (Cosenza) Alessandro Tocci è stato condannato a 4 anni ed un mese di reclusione dal Tribunale di Castrovillari per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018 quando una piena nell facebook
Condanna a quattro anni e un mese per il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, imputato per omicidio plurimo colposo e lesioni colpose per la strage del Raganello. Condannato a tre anni e sei mesi anche Giovanni Vanceri, titolare dell'agenzia turistica 'Siba x.com
Qual è la storia del tuo mondo in 3 frasi o meno. reddit
Tragedia sulla Bonifica del Salinello: muore Alessandro Forlini, consigliere comunale di Sant'EgidioL'incidente nel tardo pomeriggio. Il sindaco di Sant'Egidio alla Vibrata Amatucci: Perdo un amico. arà Lutto cittadino. Il cordoglio delle istituzioni ... ekuonews.it
La morte di Alessandro Zizzaro: rinviate a martedì le gare di Villasimius e CastiadasLa tragedia di Villasimius con la morte di Alessandro Zizzaro ferma domani anche le gare di Eccellenza e Promozione del Villasimius e del Castiadas: la partita Villasimius-Taloro Gavoi di domani 4 ... unionesarda.it