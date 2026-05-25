la tragedia di alessandro morto in moto sotto gli occhi del padre

Notizia in breve

Un uomo di 35 anni è morto in un incidente in moto avvenuto questa mattina a Rimini. L’incidente si è verificato lungo una strada principale, dove il motociclista ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno tentato di rianimarlo, prima con le manovre sul luogo dell’incidente e poi all’ospedale di Torrette, dove è stato trasportato in elicottero.