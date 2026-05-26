Una tragedia si è consumata questa mattina al ministero dell’Interno, dove una persona ha perso la vita. La notizia ha provocato choc tra il personale presente, che si è trovato di fronte a una scena improvvisa e drammatica. L’intera giornata è stata segnata dall’atmosfera di lutto e sconcerto, con colleghi che si sono riuniti in silenzio dopo l’accaduto.

Una mattinata sconvolgente ha scosso il cuore delle istituzioni italiane, trasformando un luogo simbolo dello Stato in teatro di una tragedia improvvisa e difficile da accettare. All’interno del Ministero dell’Interno, tra corridoi solitamente attraversati da funzionari e dirigenti, si è consumato un episodio che ha lasciato sgomenti dipendenti e presenti, colti completamente di sorpresa da quanto accaduto. >> Vigili del fuoco choc su Belen Rodriguez: “Come l’abbiamo trovata quando siamo arrivati”. Ora l’annuncio dall’ospedale: “Come sta” Erano da poco passate le 9.30 quando il silenzio della routine quotidiana è stato interrotto da attimi concitati e drammatici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “È morto”. Tragedia al ministero dell’Interno, personale sotto choc

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Qatar horror as six dead and one missing after horror helicopter crash over city

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