La Corea del Nord ha effettuato due lanci di missili in pochi giorni, continuando a testare armi e a mostrare le proprie capacità militari. Recentemente, si sono diffuse notizie su un tentativo di promuovere le proprie armi attraverso messaggi pubblicitari, con un collegamento all’Iran. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, considerando le implicazioni di queste mosse sulla stabilità nella regione.

La Corea del Nord è tornata a lanciare missili e testare armi per la seconda volta in pochi giorni. Mentre i riflettori della comunità internazionale sono puntati sul Medio Oriente, in particolare sulla guerra in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran, Pyongyang ha sfoggiato diversi armamenti inediti. La mossa di Kim Jong Un non è una semplice dimostrazione di forza ma anche un messaggio inviato a chiunque volesse, in un futuro non troppo lontano, acquistare jolly militari del genere. E chissà che gli ayatollah non stiano prendendo nota. I test di Pyongyang. Secondo quanto riportato da Bloomberg, questa settimana Pyongyang ha condotto una serie di test su nuovi sistemi d’arma, tra cui un’ arma elettromagnetica e un missile antiaereo a corto raggio, nell’ambito di un più ampio sforzo di modernizzazione delle proprie capacità convenzionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Vuole pubblicizzare le sue armi”: cosa c'è dietro la mossa di Kim e cosa c'entra l'Iran

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