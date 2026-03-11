In Corea del Nord, il leader Kim Jong Un e sua figlia hanno assistito a due test di missili da crociera lanciati da una nave da guerra. Gli eventi si sono svolti sotto lo sguardo diretto del leader e della figlia, che hanno osservato le operazioni senza commenti pubblici. I test rappresentano il secondo lancio di questo tipo effettuato dal paese.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un e sua figlia hanno assistito ai test con missili da crociera strategici lanciati da una nave da guerra. Un video della TV di Stato ha mostrato i due all’interno di una sala conferenze mentre guardavano uno schermo che mostrava le armi lanciate dalla ‘Choe Hyon’, un cacciatorpediniere della marina militare varato un anno fa. Kim Jong Un che ha affermato che i test hanno lo scopo di dimostrare la posizione strategica offensiva della marina e di familiarizzare le truppe con il lancio di armi. Si tratta anche di una risposta alle esercitazioni militari primaverili tra Stati Uniti e Corea del Sud, che Pyongyang considera una prova generale di invasione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corea del Nord, il secondo imponente test con missili da crociera sotto lo sguardo di Kim e di sua figlia

Articoli correlati

Corea del Nord, Kim Jong Un guida un’imponente esibizione di lanciarazziLa Corea del Nord ha organizzato una gigantesca esibizione di lanciarazzi multipli all’esterno della sede storica del Congresso del Partito dei...

Leggi anche: Corea del Nord, per il 2026 Kim ordina aumento della produzione di missili

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corea del Nord il secondo imponente...

Temi più discussi: Dalla Corea del Nord il grido della sorella di Kim: Seul e Washington fanno le prove per occuparci; Corea del Nord, il ritorno dei test: cosa significa per gli equilibri globali; Sorella Kim Jong Un, conseguenze terribili e inimmaginabili per esercitazioni Seul-Usa; Corea del Nord, la sorella del leader Kim Jong-un condanna le esercitazioni congiunte di Usa e Corea del Sud.

Corea del Nord, il secondo imponente test con missili da crociera sotto lo sguardo di Kim e di sua figliaSi tratta di una risposta alle esercitazioni militari primaverili tra Stati Uniti e Corea del Sud ... video.corriere.it

Corea del Nord, Kim Jong Un assiste al test di missili da crociera con la figlia. Il videoI missili da crociera strategici, probabilmente in grado di trasportare testate nucleari, sono stati lanciati dal cacciatorpediniere Choe Hyon, una nave da guerra entrata in servizio circa un anno fa ... tg.la7.it

Riprende dopo 6 anni collegamento ferroviario #Cina e #Corea del Nord x.com

Riprende dopo 6 anni collegamento ferroviario #Cina e #Corea del Nord - facebook.com facebook