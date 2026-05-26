E' testa a testa tra Sodano e Alonge ancora tutto da decidere | dati non definitivi e riconteggi in corso

Lo scrutinio tra i due candidati è ancora in corso e i dati ufficiali non sono definitivi. Non è stato ancora annunciato un risultato ufficiale, anche se il ballottaggio tra i concorrenti resta l’ipotesi più probabile. Sono in corso riconteggi e verifiche sui voti, e la situazione rimane incerta. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata fino a questo momento.

Lo scrutinio non è ancora concluso ufficialmente e, nonostante il ballottaggio tra Michele Sodano e Dino Alonge resti al momento l’ipotesi più probabile, non è stata scritta la parola fine. Tutto può succedere visto la risicata distanza dal 40+1% del candidato del Campo largo che potrebbe ancora. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Testa a testa tra Sodano e Alonge ad Agrigento, boom di preferenze per Crisafulli a Enna e Basile a MessinaSi sono chiuse alle ore 15:00 le operazioni di voto in Sicilia. Cresce l’attesa per conoscere i risultati delle amministrative nell’Isola che coinvolgono 71 Comuni e quasi un milione di cittadini. ilsicilia.it