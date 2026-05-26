E' testa a testa tra Sodano e Alonge ancora tutto da decidere | dati non definitivi e riconteggi in corso
Lo scrutinio tra i due candidati è ancora in corso e i dati ufficiali non sono definitivi. Non è stato ancora annunciato un risultato ufficiale, anche se il ballottaggio tra i concorrenti resta l’ipotesi più probabile. Sono in corso riconteggi e verifiche sui voti, e la situazione rimane incerta. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata fino a questo momento.
Lo scrutinio non è ancora concluso ufficialmente e, nonostante il ballottaggio tra Michele Sodano e Dino Alonge resti al momento l’ipotesi più probabile, non è stata scritta la parola fine. Tutto può succedere visto la risicata distanza dal 40+1% del candidato del Campo largo che potrebbe ancora. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Testa a testa fra Alonge e Sodano dopo 17 sezioni scrutinate
Leggi anche: I dati a Comacchio: Bellotti ancora in testa
Temi più discussi: Comunali: Agrigento, testa e testa tra Sodano (c.sinistra) e Alonge (c.destra); Sodano in testa ad Agrigento, boom di preferenze per Crisafulli a Enna e Basile a Messina; Elezioni. Ad Agrigento in vantaggio Michele Sodano - Autore: Redazione | Attualità; Elezioni amministrative ad Agrigento, città verso il ballottaggio.
Testa a testa ad AGRIGENTO tra Michele Sodano (centrosinistra unito) e Dino Alonge (FdI, Fi, Mpa e Udc), rispettivamente intorno al 38% e al 34% a un terzo delle sezioni scrutinate. facebook
Sodano in testa ad Agrigento, boom di preferenze per Crisafulli a Enna e Basile a MessinaSi sono chiuse alle ore 15:00 le operazioni di voto in Sicilia. Cresce l’attesa per conoscere i risultati delle amministrative nell’Isola che coinvolgono 71 Comuni e quasi un milione di cittadini. L’a ... ilsicilia.it
Testa a testa tra Sodano e Alonge ad Agrigento, boom di preferenze per Crisafulli a Enna e Basile a MessinaSi sono chiuse alle ore 15:00 le operazioni di voto in Sicilia. Cresce l’attesa per conoscere i risultati delle amministrative nell’Isola che coinvolgono 71 Comuni e quasi un milione di cittadini. ilsicilia.it