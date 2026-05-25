I dati a Comacchio | Bellotti ancora in testa

A Comacchio, i risultati delle elezioni mostrano Bellotti con 3.102 voti, pari al 45,13%. Cavalieri Foschini si ferma a un numero inferiore di preferenze, con circa 1.900 voti. I dati sono prossimi alla conclusione dello scrutinio.

Scrutini in dirittura d’arrivo: Bellotti ha raggiunto 3.102 voti (45,13%), Cavalieri Foschini resta indietro con 1.974 voti (28,72%). Negri e Troiani arrivano rispettivamente a 1.198 voti (17,43%) e 599 voti (8,72%). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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