Testa a testa fra Alonge e Sodano dopo 17 sezioni scrutinate

Notizia in breve

A 17 sezioni su 57, Michele Sodano guida con 1.000 voti di vantaggio rispetto a un avversario. I dati sono ancora parziali e rappresentano circa un quarto del totale delle sezioni. Finora, nessun altro candidato ha superato questa cifra, mentre il secondo si trova molto indietro. La situazione potrebbe cambiare con l’andamento dello scrutinio, che prosegue con i restanti 40 seggi.