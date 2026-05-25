Testa a testa fra Alonge e Sodano dopo 17 sezioni scrutinate
A 17 sezioni su 57, Michele Sodano guida con 1.000 voti di vantaggio rispetto a un avversario. I dati sono ancora parziali e rappresentano circa un quarto del totale delle sezioni. Finora, nessun altro candidato ha superato questa cifra, mentre il secondo si trova molto indietro. La situazione potrebbe cambiare con l’andamento dello scrutinio, che prosegue con i restanti 40 seggi.
Sono 17, su un totale di 57, le sezioni scrutinate al momento. Questi i dati, ancora naturalmente molto parziali: Michele Sodano, 1.897 preferenze pari al 39,28%; Dino Alonge, 1.696 voti, pari al 35,11%; Luigi Gentile, 648 preferenze pari al 13,42% e Peppe Di Rosa, 589 pari al 12,19%. . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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