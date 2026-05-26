È stata il flop dell’anno disintegrando 5 miliardi in borsa Ma la Ferrari Luce è stata benedetta | l’incontro tra Elkann e Papa Leone – Il video

Il titolo della Ferrari Luce ha subito un forte calo in Borsa, perdendo circa 5 miliardi di euro in valore. La vettura è stata criticata per il prezzo elevato, il design e le prestazioni. Nel frattempo, è circolato un video che mostra un incontro tra un rappresentante di Ferrari e un papa, definito “benedetto”. L’evento ha attirato attenzione, ma non ha influenzato i valori di mercato della vettura.

La Ferrari Luce ha fatto crollare il titolo del Cavallino in Borsa. In tanti l’hanno criticata, sia per il prezzo eccessivo, che per il design e le prestazioni. Eppure la nuova creatura elettrica è stata, a modo suo, “benedetta”. Questa mattina una delegazione della casa automobilistica, guidata dal presidente John Elkann e dall’amministratore delegato Benedetto Vigna, insieme ad altri dirigenti e tecnici dell’azienda, è stata ricevuta da Papa Leone XIV, nella residenza di Castel Gandolfo, con la presentazione della nuova creatura elettrica. Regalato al Papa il volante di Luce. Elkann ha donato al pontefice il volante della vettura. «È stata una grande emozione e un immenso onore – ha dichiarato Elkann- incontrare Sua Santità insieme ai colleghi di Ferrari. 🔗 Leggi su Open.online

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