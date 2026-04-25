Pietro Parodi, ingegnere, è morto nel 2012, mentre Laura Casabassa, ex insegnante di lettere, è la madre di Benedetta e Cristina Parodi, e del fratello Roberto. Cristina e Benedetta sono note giornaliste e conduttrici televisive italiane. La perdita di Pietro Parodi ha avuto un impatto significativo sulla famiglia, secondo le dichiarazioni delle figlie.

I genitori delle note giornaliste e conduttrici televisive italiane, Cristina e Benedetta Parodi (e del fratello Roberto ), sono Pietro Parodi, ingegnere scomparso nel 2012, e Laura Casabassa, ex insegnante di lettere. Pietro Parodi è stato il padre di Benedetta e Cristina, le due popolari conduttrici televisive. Un rapporto speciale quello tra la giornalista e il conduttrice che hanno dovuto dire addio all’amato papà nel 2012. Pietro, infatti, è morto il 29 agosto all’Ospedale di Alessandria. L’uomo, di professione ingegnere e dirigente della Pirelli, era sposato con Laura Casabassa Parodi con cui ha avuto i tre figli Roberto, Cristina e Benedetta.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pietro e Laura, chi sono i genitori di Benedetta Parodi: “La perdita di papà è stata durissima”

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