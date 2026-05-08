Durante una visita a Napoli, il Papa ha pronunciato un discorso nel Duomo, rivolgendosi alla Chiesa locale. Ha detto che la vita in città non è mai stata semplice, ma che non è mai stata triste. Ha parlato di valori come la cura, la fraternità e la speranza, invitando a mantenere vivo questo atteggiamento tra i fedeli. La sua visita ha attirato l’attenzione di molti presenti e si è conclusa con una preghiera collettiva.

Un invito alla cura, alla fraternità e alla speranza. È questo il cuore del discorso pronunciato da Papa Leone XIV nel Duomo di Napoli durante il suo incontro con la Chiesa partenopea. Un intervento intenso e ricco di richiami pastorali, nel quale il Pontefice ha voluto abbracciare spiritualmente la città, definendola “ricchissima di arte e cultura” ma anche segnata da profonde fragilità sociali. Accolto con entusiasmo da fedeli, sacerdoti e religiosi, il Papa ha ricordato le parole di Papa Francesco pronunciate nel 2015 a Scampia: “La vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste”. Un’eredità spirituale che Leone XIV ha voluto rilanciare dichiarando: “Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia”.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Papa Leone XIV a Napoli: “La vita qui non è mai stata facile ma mai triste”

Papa Leone XIV a Napoli, le parole al Duomo: «Questa è una città dai mille colori»

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