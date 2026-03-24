Referendum l’avvocato cassazionista Nadia Spallitta | A Palermo lavoro straordinario di avvocati società civile e magistrati

"Ancora una volta il popolo italiano dimostra di conoscere il valore, l'importanza e la bellezza della nostra Carta Costituzionale" "La Costituzione non si tocca - dichiara l'avvocato -. Sono felice per questo risultato. Ancora una volta il popolo italiano dimostra di conoscere il valore, l'importanza e la bellezza della nostra Carta Costituzionale. In tutta Italia e a Palermo in particolare, gli avvocati, la società civile e i magistrati hanno svolto un lavoro straordinario, uniti dal comune sentimento dei valori antifascisti, a tutela dei principi di uguaglianza e di libertà così pericolosamente messi a rischio dalla... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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