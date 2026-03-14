Jurgen Habermas è morto a 96 anni il celebre filosofo tedesco

È morto a 96 anni il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas. La sua carriera è stata caratterizzata da studi approfonditi sulla comunicazione, la razionalità e la società, che lo hanno reso uno dei pensatori più rilevanti a livello internazionale. La sua influenza ha attraversato diversi ambiti accademici e culturali, lasciando un'impronta significativa nel panorama intellettuale globale.

Il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas è morto all’età di 96 anni. I suoi lavori sulla comunicazione, la razionalità e la sociologia lo hanno reso uno dei filosofi più influenti al mondo e una figura intellettuale chiave all’interno della Germania. La casa editrice Suhrkamp Verlag, ha dichiarato che Habermas è deceduto oggi a Starnberg, vicino a Monaco di Baviera. Habermas è intervenuto spesso su questioni politiche nel corso di diversi decenni. La sua ampia produzione scritta ha superato i confini tra varie discipline accademiche e filosofiche, offrendo una visione della società moderna e dell’interazione sociale. Tra le sue opere più note figura il lavoro in due volumi ‘ Teoria dell’agire comunicativo ‘. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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