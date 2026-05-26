Sonny Rollins, noto sassofonista tenore e figura chiave dell’hard bop, è deceduto all’età di 95 anni. Celebre per il suo suono distintivo e la capacità di innovare, è stato uno dei musicisti più influenti nel jazz. A 80 anni si era ritirato a causa di problemi di salute. La sua carriera si è estesa per oltre sei decenni, lasciando un’impronta significativa nel panorama musicale.

Mondo della musica in lutto. Sonny Rollins, il leggendario sassofonista tenore noto per il suo suono audace e la sua costante sperimentazione, è morto all’età di 95 anni. Il suo portavoce ha confermato la sua scomparsa nella sua casa di Woodstock, New York. Rollins era una figura venerata nel jazz, celebrato per le sue capacità di improvvisazione e per la sua influenza, al pari di grandi come John Coltrane e Charlie Parker. Nonostante il successo, si prendeva spesso delle pause per esplorare nuovi stili, considerandosi sempre “un’opera in continua evoluzione”. Rollins ha vinto numerosi Grammy Awards e ha continuato a esibirsi fino agli 80 anni, quando problemi di salute lo hanno costretto al ritiro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Sonny Rollins, uno dei più grandi sassofonisti della storia del jazz e figura centrale dell’hard bop. A 80 anni si è ritirato per problemi di salute

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È morto Sonny Rollins, leggenda del jazz mondiale: chi era il gigante del sax hard bop

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