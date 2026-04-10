È morto Afrika Bambaataa aveva 68 anni | pioniere dell'hip hop fu accusato di abusi su minori

È scomparso Afrika Bambaataa, noto come uno dei pionieri dell’hip hop e autore di “Planet Rock”, all’età di 68 anni. La sua carriera ha avuto un impatto significativo sulla scena musicale, ma è stato coinvolto in accuse di abusi su minori che hanno fatto molto parlare. La sua morte ha suscitato un ampio interesse mediatico e ha riacceso il dibattito sulla sua figura pubblica.

Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop e autore di “Planet Rock”, è morto a 68 anni. Figura chiave del genere, la sua eredità resta segnata anche da accuse di abusi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Afrika Bambaataa, morto a 68 anni il pioniere dell’hip-hop Morto Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop. Aveva 67 anniIl mondo della musica rap perde una delle sue figure più influenti, Afrika Bambaataa, morto all’età di 67 anni. Temi più discussi: Il pioniere dell'hip-hop Afrika Bambaataa è morto all'età di 68 anni; È morto Afrika Bambaataa: pioniere dell'hip hop, aveva 68 anni; È morto Afrika Bambaataa; Morto Afrika Bambaataa, chi era. Afrika Bambaataa è morto di cancro alla prostata, pioniere dell’hip hop e dell’elettronica con il motto pace, amore, unità e divertimento. Il lento declino dopo le ...Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop e dell’elettronica, è morto all’età di 68 anni. Lo annuncia in un post su Instagram la sua etichetta discografica. ilfattoquotidiano.it Afrika Bambaataa, morto a 68 anni il pioniere dell’hip-hopLutto nel mondo della musica. E' morto all'età di 68 anni Afrika Bambaataa, pioniere dell'hip hop e dell'elettronica. Lo annuncia in un post su Instagram la ... lapresse.it Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop e dell’elettronica, è morto all’età di 68 anni. Lo annuncia in un post su Instagram la sua etichetta discografica. - facebook.com facebook E’ MORTO LANCE TAYLOR, IN ARTE AFRIKA BAMBAATAA. AVEVA 68 ANNI. FU UNO DEI PIONIERI DELl'HIP HOP x.com