E' morto Massimo Capaccioli | l' uomo delle ' stelle' si è spento a 82 anni

Notizia in breve

L’astrofisico Massimo Capaccioli è deceduto a 82 anni nella sua abitazione a Santa Maria Capua Vetere. Ricercatore di fama internazionale, si occupava di studi sulle galassie e ha contribuito al rilancio dell’astronomia italiana negli ultimi decenni. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause.