E' morto Massimo Capaccioli | l' uomo delle ' stelle' si è spento a 82 anni
L’astrofisico Massimo Capaccioli è deceduto a 82 anni nella sua abitazione a Santa Maria Capua Vetere. Ricercatore di fama internazionale, si occupava di studi sulle galassie e ha contribuito al rilancio dell’astronomia italiana negli ultimi decenni. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause.
L’astrofisico Massimo Capaccioli, figura di riferimento della ricerca astronomica internazionale e protagonista del rilancio dell’astronomia italiana negli ultimi decenni, insigne studioso delle galassie, è morto nella sua casa di Santa Maria Capua Vetere all’età di 82 anni.E' stato professore. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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