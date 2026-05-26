Addio all’astrofisico Massimo Capaccioli il re delle galassie La sua impresa con il telescopio impossibile
L'astrofisico Massimo Capaccioli è deceduto. È stato noto per le sue ricerche sulle galassie e per aver condotto un progetto con un telescopio considerato innovativo. La sua attività scientifica si è concentrata su studi astronomici e osservazioni spaziali. La morte è stata annunciata oggi, a Firenze, dove aveva sede il suo centro di ricerca. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze del decesso.
Firenze, 26 maggio 2026 – E’ morto l’astrofisico Massimo Capaccioli, figura di riferimento della ricerca astronomica internazionale e protagonista del rilancio dell'astronomia italiana negli ultimi decenni, insigne studioso delle galassie; il decesso nella sua casa di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, all'età di 82 anni. Capaccioli è stato professore ordinario di astronomia all’Università degli Studi di Napoli Federico II e docente di storia della scienza nel corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali della Seconda Università di Napoli. Una carriera stellare. Con oltre 500 pubblicazioni scientifiche e oltre mezzo secolo di ricerca pura, il nome di Capaccioli resterà legato anche all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, che diresse dal 1993 al 2005. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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