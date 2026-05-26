Addio all’astrofisico Massimo Capaccioli il re delle galassie La sua impresa con il telescopio impossibile

Notizia in breve

L'astrofisico Massimo Capaccioli è deceduto. È stato noto per le sue ricerche sulle galassie e per aver condotto un progetto con un telescopio considerato innovativo. La sua attività scientifica si è concentrata su studi astronomici e osservazioni spaziali. La morte è stata annunciata oggi, a Firenze, dove aveva sede il suo centro di ricerca. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze del decesso.