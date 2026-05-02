È scomparso a 59 anni Alex Zanardi, noto nel mondo dello sport e dei motori. Viveva a Noventa Padovana con la famiglia e, negli ultimi tempi, era stato ricoverato in ospedale. La notizia della sua morte è stata comunicata con un messaggio che sottolinea il suo naturale addormentarsi. Zanardi è ricordato come un campione che non si è mai arreso, anche dopo le difficoltà degli ultimi anni.

PADOVA - Lutto nel mondo dei motori e dello sport: è morto a 59 anni Alex Zanardi. Viveva a Noventa Padovana con la famiglia, anche se ha trascorso l'ultimo periodo ricoverato in una clinica, ed è divenuto celebre a livello mondiale non solo per i risultati sportivi, ma per la straordinaria capacità dimostrata nel ricominciare sempre, anche dopo incidenti devastanti che ne avevano minato il fisico ma non la forza di volontà. L'annuncio «Con profondo dolore la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1° maggio». Così la nota della famiglia nell'annunciare la morte del grande campione che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo ottobre.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi è morto, addio al campione che non si è mai arreso: «Si è spento serenamente». Aveva 59 anni

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