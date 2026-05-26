E' morto Massimo Capaccioli | l' astrofisico ed ex docente si è spento a 82 anni

L'astrofisico e ex docente Massimo Capaccioli, noto per il suo ruolo nel rilancio dell’astronomia italiana e come studioso delle galassie, si è spento a 82 anni nella sua casa di Santa Maria Capua Vetere. Figura di rilievo nella ricerca astronomica internazionale, Capaccioli ha contribuito allo sviluppo della disciplina in Italia negli ultimi decenni. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

L’astrofisico Massimo Capaccioli, figura di riferimento della ricerca astronomica internazionale e protagonista del rilancio dell’astronomia italiana negli ultimi decenni, insigne studioso delle galassie, è morto nella sua casa di Santa Maria Capua Vetere all’età di 82 anni.E' stato professore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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