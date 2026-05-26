È morto all’età di 76 anni l’ex sindaco di Mercato Saraceno, Oscar Bolognesi. Figura nota nella vita amministrativa locale, ha ricoperto il ruolo di primo cittadino dal 1981 al 1986 e dal 1990 al 1995. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata oggi, e domani si terranno i funerali. Bolognesi è stato un punto di riferimento per la comunità.

È mancato improvvisamente all’età di 76 anni, Oscar Bolognesi, figura rappresentativa della vita amministrativa di Mercato Saraceno, di cui fu sindaco dal 1981 al 1986 e successivamente dal 1990 al 1995. I funerali si terranno domani, alle 15.30 nella chiesa prevostale del paese. L’amministrazione comunale con la sindaca Monica Rossi ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita dal lutto (nel gennaio 2025 avvenne anche la scomparsa prematura di una figlia, Daniela) e ha sottolineato l’impegno politico e amministrativo da parte di Oscar Bolognesi. Sotto il suo primo mandato ha inaugurato la scuola materna di Monte Castello, il restauro del cine-teatro Palazzo Dolcini ed altri interventi pubblici di rilievo; poi, nel 1994 sottoscrisse l’atto costitutivo del Consorzio Terme S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È morto l’ex sindaco Bolognesi. Domani l’ultimo addio

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