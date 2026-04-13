Il sindaco di Milano Beppe Sala dice addio a Carlo Monguzzi e ricorda quell' ultimo abbraccio
Milano si trova a perdere una figura significativa della politica locale, con la recente scomparsa di un noto esponente. Il sindaco della città ha espresso il suo cordoglio ricordando un momento di vicinanza avuto con la persona scomparsa. La notizia ha suscitato reazioni tra i cittadini e i colleghi politici, che hanno condiviso ricordi e commenti sul ruolo svolto dall’ex politico nel panorama milanese.
Milano piange la scomparsa di Carlo Monguzzi, una delle figure più iconiche e combattive della politica milanese degli ultimi decenni. Storico esponente dell'ecologismo, ex assessore regionale e pilastro del Consiglio Comunale, Monguzzi si è spento dopo una malattia fulminea che non gli ha.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Crans Montana, il sindaco Beppe Sala: “Il Comune di Milano pronto a costituirsi parte civile”Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto visita oggi ai giovani ricoverati e ha parlato con le famiglie presenti.
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