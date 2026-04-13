Il sindaco di Milano Beppe Sala dice addio a Carlo Monguzzi e ricorda quell' ultimo abbraccio

Milano si trova a perdere una figura significativa della politica locale, con la recente scomparsa di un noto esponente. Il sindaco della città ha espresso il suo cordoglio ricordando un momento di vicinanza avuto con la persona scomparsa. La notizia ha suscitato reazioni tra i cittadini e i colleghi politici, che hanno condiviso ricordi e commenti sul ruolo svolto dall’ex politico nel panorama milanese.