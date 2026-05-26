Un candidato ha perso di pochi voti in una recente elezione comunale, ma ha dichiarato di aver smantellato un sistema. L’ex sindaco di Crespina Lorenzana ha ammesso di aver perso di poco nel tentativo di diventare sindaco di Fauglia, esprimendo amarezza per il risultato. La differenza di voti è minima, ma il risultato è stato comunque negativo per il candidato.

"Abbiamo perso, di poco, pochissimo. Ma abbiamo perso", dice con una punta d’amarezza l’ex sindaco di Crespina Lorenzana Thomas D’Addona (foto) che era in corsa per diventare primo cittadino di Fauglia. "Da una prima valutazione – sottolinea – posso dire che se l’affluenza non fosse stata così bassa, a questo punto, ci saremmo noi a festeggiare. Tuttavia un risultato importante lo abbiamo portato a casa: abbiamo scardinato un sistema, Carli, ha di fatto dimezzato i voti". "Per una lista nata poco più di un mese fa come la nostra – conclude D’Addona – credo che il risultato sia comunque carico di significati". Riccardo Froli, ex sindaco, e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "E’ mancato un pugno di voti. Ma abbiamo scardinato un sistema"

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