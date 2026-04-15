Licei musicali in sofferenza amministrativa la Gilda denuncia il mancato aggiornamento del sistema SIDI
I licei musicali si trovano ad affrontare da anni problemi amministrativi legati a un sistema informatico, il SIDI, che non viene aggiornato regolarmente. La Gilda degli insegnanti ha evidenziato questa criticità, che provoca difficoltà nella gestione delle attività scolastiche e rende difficile il coordinamento tra le diverse componenti del percorso formativo. La questione resta irrisolta, creando un disallineamento tra le esigenze delle scuole e gli strumenti disponibili.
Resta irrisolta una criticità gestionale che affligge da anni i licei musicali, creando un cortocircuito tra la complessità dell'offerta formativa e gli strumenti informatici del Ministero. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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