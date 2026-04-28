Il film ' Per un pugno di voti di Vignali è andato in scena davanti all' Itis | offesa un' intera comunità scolastica
“Davanti alle scuole di piazzale Sicilia è andato in onda - scrive Sandro Campanini, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Parma - per una tv privata nazionale, il film “Per un pugno di voti”, con protagonisti il consigliere Vignali e i suoi supporters. Ai soddisfatti sorrisi.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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