Un giocatore non scenderà più in campo fino alla fine della stagione a causa di una rottura totale con il suo attuale club. Dopo due anni fuori dall’Italia, si appresta a tornare in Serie A. Nonostante il cambio di allenatore, non è stato più convocato e ora sta valutando nuove opportunità nel campionato italiano.

di Alessio Lento Nonostante il cambio di allenatore, non trova spazio nel suo attuale club ed è pronto a fare ritorno nel campionato italiano dopo due stagioni. Un altro capitolo difficile si sta per chiudere per Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che, nonostante il cambio di allenatore da Amorim a Carrick, continua a non trovare spazio. Dopo una stagione complessa, il calciomercato potrebbe essere l’unica via di fuga per il giovane attaccante. La situazione di Zirkzee e la difficoltà a trovare spazio. Zirkzee, trasferitosi al Manchester United nell’estate del 2024 dopo l’esperienza al Bologna, non è mai riuscito a imporsi come titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Non giocherà più fino a fine stagione, rottura totale: torna in Serie A dopo 2 anni

Articoli correlati

Serie A, stop a trasferte ultras Napoli e Lazio fino a fine stagione dopo gli scontri in A1Dopo i gravi fatti accaduti in A1 tra gli ultras del Napoli e della Lazio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di...

Juventus Women: Rosucci fino alla fine, Canzi fino a fine stagione?di Mauro MunnoJuventus Women: Rosucci fino alla fine, Canzi fino a fine stagione? La capitana custode di valori non negoziabili, Max valutato a...

Er musste Jogi überreden: Was sich Jürgen Klinsmann für die WM in den USA wünscht

Altri aggiornamenti su Non giocherà più fino a fine stagione...

Temi più discussi: Il paradosso Leao: è capocannoniere, ma il Milan segna di più se lui non gioca; Check-up al calcio italiano: cosa c'è dietro la debacle in Champions; Zirkzee verso l'addio al Manchester United: non gioca più ed è fuori dai piani, chi lo può prendere in Serie A; Perché Catanzaro-Modena di Serie B non si gioca ed è stata rinviata? Il motivo e quando si recupera.

Serie A in campo a Pasqua nel 2026, ma non nel 2027: ci saranno le NazionaliIl campionato avrà nuovamente almeno una gara giocata nella domenica di Pasqua: nel 2027, tuttavia, è prevista la sosta per le nazionali nel weekend pasquale. calcioefinanza.it

Bonanni: Quarto posto? Roma e Juve se lo giocheranno fino alla fineIntervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato della corsa al quarto posto in Serie A, soffermandosi sulle ... tuttojuve.com

ScreenWeek Cinema & Serie - facebook.com facebook

Famoso per film come «Delta Force» e per la serie tv «Walker, Texas Ranger» si è spento alle Hawaii all'età di 86 anni x.com