Il ritorno di Alexia | Sono pronta per ripartire La nostalgia degli anni ’90? Non mi sorprende era un periodo in cui si stava bene L’intervista

Il 26 marzo, presso il Fabrique di Milano, si terrà il concerto di Alexia, nota artista della musica dance italiana degli anni ’90. Nella sua intervista, ha dichiarato di essere pronta a ripartire e ha commentato la nostalgia per gli anni ’90, definendo quel periodo come un momento di serenità. La cantante si prepara a tornare sulle scene con un evento dal forte richiamo nostalgico.

Il 26 marzo al Fabrique di Milano andrà in scena il ritorno in grande stile di Alexia, icona assoluta della dance all’italiana anni ’90. L’evento si intitolerà The Party – Back to the Dancefloor, oltre un’ora e mezza in cui il pubblico potrà riascoltare dal vivo tutte le hit in lingua inglese di Alessia Aquilani (così all’anagrafe), da Uh la la la a Me and You da Summer is Crazy a Happy, e poi naturalmente il passaggio a canzoni in italiano, soprattutto Dimmi come. e Per dire di no, con le quali fece una magnifica figura al Festival di Sanremo. Partirei dagli anni ’90, dagli anni delle grandi hit, quanti milioni di album hai venduto? E cosa ricordi di quel periodo? «Sono 6 milioni, in un periodo in cui già le vendite erano in crisi, quindi, devo dire, sono molto orgogliosa di quei risultati, perché oggi farebbero girare la testa. 🔗 Leggi su Open.online

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Dalla statura vissuta come un complesso (Alexia è alta 1 metro e 50) alla scelta di smettere di cantare in inglese. E del marito, il cui zio era Giorgio Armani, commenta: «Con Andrea ci siamo rivisti uno nell’altra: lui in fondo era il nipote di, io la moglie del nipote x.com