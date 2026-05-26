È la festa dell’ unità | Ora cinque nuovi anni per amministrare bene tenendo il ritmo alto

Il sindaco ha annunciato un nuovo mandato di cinque anni, sottolineando l’intenzione di mantenere un ritmo elevato nell’amministrazione. Ha inoltre ricordato che, inizialmente considerato un esperimento, l’alleanza con le forze del centrosinistra si è consolidata diventando una realtà stabile e funzionante. La festa dell’unità si è svolta con discorsi e festeggiamenti, senza ulteriori dettagli sui progetti futuri o sulle sfide imminenti.

"Con le altre forze del centrosinistra a campo largo all’inizio è stato un esperimento, poi è diventato una realtà che ha funzionato. Siamo una grande comunità politica e da questa esperienza lanciamo, nel nostro piccolo, una sfida verso le prossime elezioni politiche del 2027, dando il nostro contributo in termini di amministrazione credibile e di proposta credibile del centrosinistra per l’intero Paese". Così ieri il riconfermato sindaco di Cascina Michelangelo Betti, rieletto ieri per il secondo mandato al primo turno, ha parlato ai militanti e candidati del comitato elettorale di piazza dei Caduti. Un risultato che arriva dopo che, nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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