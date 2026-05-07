A Lugo appuntamento con la Festa dell' Unità

A Lugo si avvicina la Festa dell’Unità, un evento organizzato dal Partito Democratico che si terrà dal 29 maggio all’8 giugno 2026. La manifestazione prevede diverse giornate di incontri, dibattiti e iniziative pubbliche. La data di inizio e fine è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione, che invita i cittadini a partecipare. La festa rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario locale.

Il Partito Democratico di Lugo ha annunciato il ritorno della Festa dell’Unità, in programma dal 29 maggio all’8 giugno 2026. La manifestazione recupera anche la storica denominazione, con l’obiettivo di richiamare una tradizione profondamente legata alla comunità lughese e alle storiche serate.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Appuntamento con la tradizione: a Roscigno Vecchia torna la Festa dell'Asparago SelvaticoRoscigno Vecchia, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Valle di Diano e Alburni, ospita dall'1 al 3 maggio la quindicesima edizione della Festa... Un anticipo delle Feste dell'Unità: torna la Festa di primavera della CerveseIl primo appuntamento con le Feste dell’Unità sul territorio forlivese: torna la Festa di primavera della Cervese, che si svolgerà sabato 18 e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Percorsi di Salute nelle piazze di Lugo: primo appuntamento per la prevenzione delle patologie respiratorie; ScritturaRa Festival 2026; Prevenzione delle patologie respiratorie: al via Percorsi di Salute nelle piazze; Musica, torna Lugo Summer Live, dal rock alla canzone d’autore italiana, un’estate di concerti: primo appuntamento il 5 giugno. Bassa Romagna: un laboratorio in biblioteca a Lugo per avvicinare i più giovani al digitale con creativitàAlla biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo, giovedì 7 maggio dalle 16.30 alle 18, ci sarà un appuntamento dedicato ai bambini di terza, quarta e quinta ... ravennanotizie.it Lugo, centenario Museo Baracca: dal 9 maggio via alle iniziative per la celebrazioneSabato 9 maggio, giorno dell’anniversario della nascita di Francesco Baracca (9 maggio 1888), a Lugo prendono il via con un doppio appuntamento le ... corriereromagna.it Musica, torna «Lugo Summer Live», dal rock alla canzone d’autore italiana, un’estate di concerti: primo appuntamento il 5 giugno - facebook.com facebook