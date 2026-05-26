È già emergenza caldo mercoledì il giorno più afoso con 15 città da bollino arancione

Mercoledì si prevede il giorno più caldo della stagione con 15 città sotto bollino arancione. L’emergenza caldo si manifesta prima dell’inizio ufficiale dell’estate, secondo il primo bollettino meteo della stagione. Le temperature elevate interessano molte aree e vengono segnalate come condizioni di criticità. La situazione riguarda principalmente le città più grandi e densamente popolate, dove si registrano i valori di temperatura più elevati. La Protezione civile ha emesso allerte per garantire assistenza e prevenzione.

(Adnkronos) – L'estate ancora non è iniziata ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute – sulla base dei dati di 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore – si parte già con i primi bollini gialli e arancioni, in un crescendo che. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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