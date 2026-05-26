È finita Fortitudo l’orgoglio non basta
La Fortitudo Bologna ha perso contro la Scaligera Verona con il punteggio di 86-73. I marcatori principali per la squadra sconfitta sono stati Johnson con 12 punti, Loro con 18 e Ambrosin con 10. La partita si è conclusa con una vittoria per Verona, che ha mantenuto il vantaggio durante tutto l’incontro. Nessun giocatore della Fortitudo ha raggiunto i 20 punti. La squadra bolognese ha subito un rallentamento nel quarto finale.
SCALIGERA 86 FORTITUDO BOLOGNA 73 TEZENIS: Zampini 13, McGee 14, Bolpin 3, Johnson 12, Poser 4, Baldi Rossi 3, Monaldi 6, Loro 18, Ambrosin 10, Serpilli 3, Pittana ne, Mecenero ne. All. Ramagli. FLATS SERVICE BOLOGNA: Imbrò 16, Moore 21, Sarto, Sorokas 21, Moretti 4, Gamberini, Mastellari 8, Anumba, De Vico 3, Guaiana. All. Caja. Arbitri: Vita, Costa, Foti. Note: parziali 27-22, 47-35, 71-63. Tiri da due: Verona 1223; Fortitudo 1123. Tiri da tre: 1942; 1222. Tiri liberi: 512; 1518. Rimbalzi: 34; 26. Passa Verona che fa sua con pieno merito gara-tre. Ma la Fortitudo chiude con l’onore delle armi, giocando con grinta, determinazione e cuore, ma alla fine pagando a caro prezzo le troppe assenze, e la maggiore energia di una Verona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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