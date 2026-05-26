È finita Fortitudo l’orgoglio non basta

Notizia in breve

La Fortitudo Bologna ha perso contro la Scaligera Verona con il punteggio di 86-73. I marcatori principali per la squadra sconfitta sono stati Johnson con 12 punti, Loro con 18 e Ambrosin con 10. La partita si è conclusa con una vittoria per Verona, che ha mantenuto il vantaggio durante tutto l’incontro. Nessun giocatore della Fortitudo ha raggiunto i 20 punti. La squadra bolognese ha subito un rallentamento nel quarto finale.