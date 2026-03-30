Al PalaDozza, l’Unicusano Avellino Basket ha subito una sconfitta contro la Fortitudo Bologna in una partita caratterizzata da un primo tempo favorevole ai padroni di casa. La squadra irpina ha mostrato una buona presenza in campo, ma la differenza si è fatta sentire nella fase iniziale del match, influenzando il risultato finale. La gara si è conclusa con la vittoria della formazione emiliana.

Tempo di lettura: 2 minuti La sconfitta dell’ Unicusano Avellino Basket al PalaDozza contro la Flats Service Fortitudo Bologna fotografa una gara dai due volti, in cui l’approccio iniziale ha inciso in maniera determinante sull’esito finale. Il +8 maturato nei primi dieci minuti ha infatti indirizzato il match, costringendo gli irpini a inseguire senza mai riuscire a completare la rimonta. Avellino, però, non ha dato l’impressione di una squadra fragile. Al contrario, la formazione di coach Gennaro Di Carlo ha mostrato solidità e capacità di reazione, rientrando due volte dopo parziali pesanti e restando agganciata fino alle fasi decisive. “ Abbiamo fatto una partita consistente, la definirei buona in generale, siamo stati nel match “, ha sottolineato il tecnico, evidenziando come la prestazione abbia comunque dato segnali di crescita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino c’è, ma non basta: la Fortitudo colpisce e gestisce

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