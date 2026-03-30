La Fortitudo comunica che Matteo Imbrò ha riportato un infortunio che pone fine alla sua stagione. La guardia agrigentina si è infortunata durante la partita vinta contro Avellino, abbandonando il campo in modo immediato. La diagnosi ufficiale è stata resa nota nelle ore successive, confermando la gravità dell’incidente.

Bologna, 30 marzo 2026 – Stagione finita per Matteo Imbrò. L'entità dell’ infortunio occorso alla guardia agrigentina si era intuita subito ieri, quando il giocatore è stato costretto ad abbandonare il parquet durante il match vinto dalla Fortitudo contro Avellino. La conferma ufficiale è arrivata poco fa con una nota del club: gli esami diagnostici hanno evidenziato la lesione del legamento collaterale del ginocchio destro e una lesione composta al piatto tibiale. Virtus, adesso il gruppo non ha più alibi. E aspetta con fiducia il ritorno di Pajola I tempi del recupero. Sebbene la società abbia escluso l'intervento chirurgico, optando per una terapia conservativa, i tempi di recupero rendono impossibile un suo rientro entro il 26 aprile (termine della regular season). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brutte notizie in casa Fortitudo: per Matteo Imbrò stagione finita

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