E fai di più no? Che ci vuole? L’aneddoto di Augias | Quando presi un’insufficienza mio padre andò a parlare con il professore e mi diede uno scappellotto

Un insegnante ha dato uno scappellotto a uno studente dopo un’insufficienza, secondo quanto raccontato da Corrado Augias. L’autore ricorda come suo padre sia intervenuto parlando con il professore, chiedendo di più e commentando con “E fai di più, no? Che ci vuole?”. Augias ha aperto così una riflessione sulle relazioni tra genitori, insegnanti e studenti, usando un episodio personale come esempio.

Corrado Augias sceglie la via dell’autobiografia per aprire una delle questioni più spinose del nostro tempo. Nella nuova puntata de “La Torre di Babele”, in onda su LA7, il giornalista e scrittore si interroga su un tema apparentemente semplice ma carico di implicazioni: la scuola serve ancora? Il titolo scelto per la trasmissione è “Finimondo, la scuola serve ancora?”. Un omaggio implicito a Pietro Calamandrei, che definiva l’istituzione scolastica un vero e proprio organo costituzionale. In un’epoca segnata da trasformazioni profonde e da episodi di violenza che coinvolgono i ragazzi – a volte come autori, altre come vittime – la domanda torna di attualità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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