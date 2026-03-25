Un aneddoto riguarda Allegri e il suo talento al casinò, dove si dice abbia guadagnato 10 milioni in due giocate, donando poi 2 milioni di mancia. Gianluca Atzori ricorda un Allegri molto diverso da quello noto negli ultimi anni come allenatore di Serie A, offrendo un’immagine più informale e meno nota del personaggio.

Gianluca Atzori riporta indietro le lancette e racconta un Massimiliano Allegri ben diverso da quello visto negli ultimi anni sulle panchine della Serie A. Un Allegri calciatore, ai tempi del Perugia di Galeone (era la stagione 1999-96). protagonista di un episodio che dice molto del suo carattere. Il retroscena emerge dal DoppioPasso podcast, dove l’ex difensore ha svelato una passione dell’attuale allenatore del Milan: il casinò. Secondo Atzori, ad Allegri “piaceva il casinò, ci sapeva fare”. E proprio attorno a questa inclinazione ruota una serata rimasta impressa nella memoria dell’ex calciatore. “Andammo a giocare a Venezia e Allegri ci... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’aneddoto su Allegri: “Al casinò ci sapeva fare, guadagnammo 10 milioni in due giocate. Lui ne diede 2 di mancia”

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