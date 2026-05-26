E' arrivato Spizzico in stazione a Verona

Da veronasera.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Spizzico ha aperto un nuovo punto vendita all’interno della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. La cerimonia di inaugurazione si è svolta di recente, con l’apertura del locale che si trova nell’area centrale della stazione. La nuova apertura amplia l’offerta di ristorazione presente nella stazione, senza modificare gli orari di apertura o di chiusura già esistenti. Nessun altro dettaglio riguardante l’evento è stato comunicato.

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Nuova apertura a Verona per Spizzico, che ha inaugurato un locale all’interno della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Il nuovo Spizzico è il risultato della rivisitazione dello storico marchio di Autogrill attraverso l'ottimizzazione delle migliori esperienze maturate dall’azienda sulla. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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