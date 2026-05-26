E' arrivato Spizzico in stazione a Verona

Notizia in breve

Spizzico ha aperto un nuovo punto vendita all’interno della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. La cerimonia di inaugurazione si è svolta di recente, con l’apertura del locale che si trova nell’area centrale della stazione. La nuova apertura amplia l’offerta di ristorazione presente nella stazione, senza modificare gli orari di apertura o di chiusura già esistenti. Nessun altro dettaglio riguardante l’evento è stato comunicato.