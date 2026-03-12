Il primo bus elettrico dell’e-Brt è arrivato a Bergamo In stazione si setta la ricarica a pantografo

Giovedì 12 marzo a Bergamo è arrivato il primo bus elettrico destinato alla linea e-Brt. In stazione sono state avviate le operazioni di installazione del sistema di ricarica a pantografo, che sarà utilizzato per rifornire il mezzo durante le soste. Le attività di implementazione del sistema di ricarica si sono svolte nella zona del capolinea della stazione, segnando l'inizio delle operazioni con il nuovo veicolo.

Bergamo. Sono iniziate nella mattina di giovedì 12 marzo le attività di implementazione del sistema di ricarica ai capolinea dell’e-Brt in stazione, dove è arrivato anche il primo bus elettrico che farà parte della flotta della linea. Si sta procedendo con il settaggio del sistema di ricarica a pantografo, installato la scorsa settimana, per poi procedere con le prime prove tecniche in vista dei collaudi delle prossime settimane. “Un passaggio fondamentale in vista dell’avvio operativo dell’infrastruttura previsto per l’estate”, comunica Atb. A regime la linea sarà servita da 15 autobus elettrici articolati da 18 metri, modello Yutong U18, equipaggiati con batterie da 528 kWh che utilizzeranno un sistema di ricarica integrato che combina ricariche rapide lungo la linea ai due capolinea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Cantiere e-Brt, arrivano le nuove pensiline sul tracciato del bus elettrico Bergamo-Dalmine - FotoL’avanzamento complessivo ha raggiunto il 68%, mentre l’intubamento della roggia Colleonesca è ormai concluso per oltre il 95%.

Stazione di ricarica bus, cantiere fermo in via Mitolo: "Attendiamo la sentenza del Tar"Un colpo di scena, a colpi di carte bollate, che rischia di complicare i piani del Comune per la messa in funzione del nuovo sistema di trasporto...

