Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si è parlato nel colloquio avvenuto. Tutti i temi sul tavolo! Retroscena Calciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Verona, Sammarco non ha dubbi: «Prestazione convincente, per come abbiamo giocato è un peccato non sia arrivato il pareggio» Atalanta, Palladia: «Eravamo tredicesimi e siamo riusciti in questa rimonta. Su De Roon.» Bologna, Italiano dopo il ko: «70 minuti fatti bene, poi gli ultimi 20 dovevamo rimanere dentro alla gara ma.» Lazio, Ianni analizza nel post gara: «Ci tenevamo a dare continuità di prestazione. Taylor un grande giocatore» Newcastle Sunderland sospesa per cori razzisti: cosa è successo in Premier League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Verona, Sammarco non ha dubbi: «Prestazione convincente, per come abbiamo giocato è un peccato non sia arrivato il pareggio»

Articoli correlati

Leggi anche: Verona, Sammarco: «Dispiace, oggi la squadra ha dato tutto. Faccio fatica a parlare perché ci abbiamo creduto»

Verona, Sammarco: «Abbiamo fatto un’ottima partita. Harroui? Credo che stia dimostrando il suo reale valore»Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo...

Contenuti e approfondimenti su Verona Sammarco non ha dubbi...

Temi più discussi: Sammarco: Sappiamo che per Verona salvezza ora complicata; Serie A. Hellas Verona, Sammarco parla dopo il match contro il Genoa; Hellas Verona - Genoa, le probabili formazioni. Gialloblu in fiducia, Sammarco recupera Lirola; Verona, gabbia per il Grifone, Sammarco pensa a Belghali.

Sammarco: C’è un po’ di rammarico: potevamo pareggiareLA PARTITA. «Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma nella ripresa abbiamo aumentato il ritmo. C’è un po’ di rammarico per non essere riusciti a pareggiare, ma ripartiamo dalla prestazione». LA CLASSIFIC ... calciohellas.it

Verona, Sammarco: Bernede e Slotsager recuperano. A Belghali serve tempo...Bernede e Slotsager sì, Lovric non ancora. L'Atalanta è una delle 5-6 forze del campionato, è in Champions, è di livello superiore, farà una partita forte, come sempre, andando ad aggredire come da ... fantacalcio.it

Le parole di Raffaele Palladino dopo la vittoria contro il Verona facebook

SERIE A | Atalanta batte Verona 1-0 #ANSA x.com