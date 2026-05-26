Le elezioni a Venezia si sono concluse senza vittoria per il campo largo, nonostante la presenza di candidati di origine islamica. La sconfitta ha evidenziato quanto l’opposizione sia disposta a spingersi per tentare di contrastare il governo. La partecipazione di candidati con background islamico non è stata sufficiente a cambiare l’esito delle urne, che comunque si sono concluse senza una vittoria netta per questa coalizione.

Non è bastata l'onda islamica per far vincere campo largo a Venezia. Ma è stata certamente una tappa necessaria per capire fino a che punto l'opposizione sia disposta a spingersi per provare a dare un'altra spallata a Giorgia Meloni. Il Pd aveva candidato ben 7 bengalesi, che potevano contare su una comunità di oltre 14mila persone, la metà degli appartenenti alla comunità islamica di Venezia e Mestre. E proprio loro hanno dato prova di una straordinaria caparbietà che si è manifestata nelle diverse mobilitazioni: volantini in nome di Allah, un tour elettorale in cui venivano mostrate nel dettaglio le operazioni che andavano effettuate alle urne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - E al Pd non bastano le "truppe cammellate" dei candidati islamici

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