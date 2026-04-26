Il calcio italiano torna a fare i conti con un nuovo caso arbitrale. Nelle ultime ore, il nome di Gianluca Rocchi è finito al centro di un’indagine della Procura di Milano che sta rapidamente assumendo contorni mediatici rilevanti, soprattutto per i possibili riflessi sul campionato e sul sistema delle designazioni. Secondo quanto emerso, il designatore . L'articolo Inter-Rocchi, Zuliani tuona: “Capolavoro mediatico, è peggio di Calciopoli. Se fosse vero è Serie B e revoca scudetti. Le truppe cammellate scendono.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Zuliani sbeffeggia l’Inter su Lukaku: “A furia di infangarlo, vederlo segnare ed esultare sotto la sua ex curva o alla Stadium.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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