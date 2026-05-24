Il Partito Democratico ha inserito candidati di fede musulmana nelle sue liste elettorali, con alcuni esponenti che hanno espresso supporto per questa scelta. La presenza di candidati islamici nel partito è aumentata negli ultimi tempi, e fonti interne confermano che questa rappresentanza è considerata una direzione futura per il partito. La strategia riguarda un’espansione della presenza di candidati con background religioso musulmano nelle liste del partito di centrosinistra.

Il Pd è al vertice della sinistra islamista. La proliferazione dei candidati di fede musulmana nelle liste dem è in corso da tempo. L'exploit di queste Amministrative è solo l'ultimo tassello di un percorso. In Italia, da Torino a Sassuolo, passando per Reggio Emilia, Bologna, Genova, Brescia e così via: i sette candidati di Venezia sono soltanto l'epifenonemo di una strategia precisa, che passa dall'allargamento del bacino elettorale attraverso l'approvazione dello Ius soli. È un punto fermo del "campo largo". Elly Schlein, della questione, non parla. Intercettato dal Giornale, il portavoce della segretaria del Pd è stato lapidario: "Se ci dovessero essere dichiarazioni su questo argomento vi avverto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schlein benedice i candidati islamici. E nel Pd ammettono: "Il futuro è questo"

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