Schlein benedice i candidati islamici E nel Pd ammettono | Il futuro è questo
Il Partito Democratico ha inserito candidati di fede musulmana nelle sue liste elettorali, con alcuni esponenti che hanno espresso supporto per questa scelta. La presenza di candidati islamici nel partito è aumentata negli ultimi tempi, e fonti interne confermano che questa rappresentanza è considerata una direzione futura per il partito. La strategia riguarda un’espansione della presenza di candidati con background religioso musulmano nelle liste del partito di centrosinistra.
Il Pd è al vertice della sinistra islamista. La proliferazione dei candidati di fede musulmana nelle liste dem è in corso da tempo. L'exploit di queste Amministrative è solo l'ultimo tassello di un percorso. In Italia, da Torino a Sassuolo, passando per Reggio Emilia, Bologna, Genova, Brescia e così via: i sette candidati di Venezia sono soltanto l'epifenonemo di una strategia precisa, che passa dall'allargamento del bacino elettorale attraverso l'approvazione dello Ius soli. È un punto fermo del "campo largo". Elly Schlein, della questione, non parla. Intercettato dal Giornale, il portavoce della segretaria del Pd è stato lapidario: "Se ci dovessero essere dichiarazioni su questo argomento vi avverto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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