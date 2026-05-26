dxc modernizes customer service and applications for telenor sweden

Notizia in breve

Un'azienda ha completato la migrazione dei sistemi di assistenza clienti di Telenor in Svezia verso il cloud, consentendo di aumentare la capacità del centro di contatto. La modifica riguarda sia le applicazioni di servizio clienti sia le piattaforme di comunicazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza. La transizione è stata realizzata senza interrompere le operazioni quotidiane. La migrazione si inserisce in un progetto più ampio di aggiornamento tecnologico del servizio clienti.