DXC Modernizes Customer Service and Applications for Telenor Sweden
Un'azienda ha completato la migrazione dei sistemi di assistenza clienti di Telenor in Svezia verso il cloud, consentendo di aumentare la capacità del centro di contatto. La modifica riguarda sia le applicazioni di servizio clienti sia le piattaforme di comunicazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza. La transizione è stata realizzata senza interrompere le operazioni quotidiane. La migrazione si inserisce in un progetto più ampio di aggiornamento tecnologico del servizio clienti.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Cloud migration scales contact center for Telenor Sweden customers STOCKHOLM, May 26, 2026 PRNewswire — DXC Technology (NYSE: DXC), a leading enterprise technology and innovation partner, has entered partnership with Telenor Sweden, one of the Nordic region’s leading telecommunications providers, to modernize customer service operations and strengthen its technology estate. Building on a long-standing relationship, DXC has completed a major cloud migration for Telenor Sweden’s customer service operations and is supporting broader application modernization efforts. To meet digital demands, Telenor sought a partner with deep telecom expertise to modernize legacy systems, enhance customer engagement, and build a more scalable technology foundation. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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