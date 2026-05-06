DXC lancia OASIS | l’IA agentica per gestire le infrastrutture IT

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sistema di intelligenza artificiale agentica chiamato OASIS è stato recentemente presentato da una società di tecnologia. Questo strumento è progettato per gestire le infrastrutture informatiche senza richiedere la sostituzione dei sistemi esistenti. La tecnologia si basa su un modello chiamato Human+, che mira a supportare i tecnici nel loro lavoro quotidiano. La presentazione di OASIS apre nuovi orizzonti nel settore della gestione IT.

? Cosa scoprirai Come può l'IA agentica connettere sistemi IT già esistenti senza sostituirli?. Come cambierà il lavoro dei tecnici con il modello Human+?. Quali rischi comporta affidare decisioni critiche a suggerimenti automatizzati?. Quanto tempo si risparmia eliminando la gestione manuale degli avvisi IT?.? In Breve Modello Human+ integra agenti IA e specialisti per settori come il comparto bancario.. Dan Gray coordina l'implementazione tecnologica per le Global Infrastructure Services di DXC.. Lancio avvenuto il 6 maggio 2026 tramite filosofia interna Customer Zero.. Soluzione non invasiva preserva gli investimenti tecnologici già effettuati dalle aziende.🔗 Leggi su Ameve.eu

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