DXC presenta DXC OASIS | un nuovo approccio ai servizi gestiti nell’era dell’IA

DXC ha annunciato il lancio di DXC OASIS, una piattaforma dedicata ai servizi gestiti nell’ambito dell’intelligenza artificiale. La presentazione è avvenuta in una comunicazione ufficiale il 28 aprile 2026. La società ha descritto il nuovo approccio come una soluzione per migliorare la gestione dei servizi attraverso tecnologie avanzate. La piattaforma è stata illustrata come parte di una strategia volta a integrare l’IA nelle attività di supporto e gestione delle infrastrutture.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ASHBURN, Virginia, 28 aprile 2026 PRNewswire — DXC Technology (NYSE: DXC), partner leader in ambito tecnologico e nell’innovazione aziendale, ha presentato oggi DXC OASIS, una piattaforma di orchestrazione intelligente che propone un nuovo modello operativo per i servizi gestiti. Concepito come un singolo livello controllato e sicuro, DXC OASIS si integra perfettamente con l’infrastruttura IT esistente di un’organizzazione. Ripensa il modo di erogare i servizi gestiti, unendo l’esperienza umana con l’IA agentica, passando da un supporto reattivo a operazioni intelligenti in tempo reale nell’intero ambiente tecnologico e offrendo maggiore affidabilità nelle operazioni di importanza critica.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - DXC presenta DXC OASIS: un nuovo approccio ai servizi gestiti nell’era dell’IA Notizie correlate La Nuova Semeiotica nell’Era dell’IANel 2026, la sfida della medicina non è più la carenza di informazioni, ma l’eccesso di rumore diagnostico. L’UE emana l’EDPS: a scuola no ad approccio “usiamo l’IA”, ma mappare attentamente gli usi. Cos’è l’IA Agentica, addio ai promptIl documento dell’European Data Protection Supervisor (EDPS) per il biennio 2026–2027 definisce come l’autorità europea intenda applicare e vigilare...