Due spicci l' intervista a Zerocalcare | La maggior parte di noi a 40 anni ha bisogno di chiedere aiuto ai genitori per accendere un mutuo Per le vecchie generazioni non era così

Zerocalcare ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato la sua nuova serie originale Netflix, “Due Spicci”. L’artista ha spiegato che molte persone di 40 anni devono ancora chiedere aiuto ai genitori per ottenere un mutuo, cosa diversa rispetto alle generazioni più anziane. La serie, creata, scritta e diretta dallo stesso Zerocalcare, rappresenta un ritorno alla sua voce narrativa distintiva.

Zerocalcare torna a graffiare con la sua inconfondibile voce narrativa in “Due Spicci”, la nuova serie originale Netflix creata, scritta e diretta dal fumettista romano. Prodotta da Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family) in collaborazione con BAO Publishing, l’opera approderà sulla. 🔗 Leggi su Today.it

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