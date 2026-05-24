Zerocalcare in migliaia al Circo Massimo per l’anteprima di ‘Due spicci’ – Le foto
Migliaia di persone si sono radunate al Circo Massimo per assistere all’anteprima del nuovo progetto di Zerocalcare, intitolato “Due spicci”. L’evento ha trasformato il sito in una grande area di intrattenimento, con lunghe code e momenti di attesa. La presentazione si è protratta per diverse ore, coinvolgendo un pubblico vario. Le immagini mostrano una vasta partecipazione e un’atmosfera di festa.
Il Circo Massimo, trasformato in una immensa sala giochi dove migliaia di persone per ore si sono cimentate nella conclusione di un videogioco, il cui unico obiettivo era quello di sbloccare la visione in anteprima della nuova serie ‘Due spicci’, firmata dal fumettista romano Zerocalcare e prodotta da Netflix. Tantissimi i giovani ma tanti anche i meno giovani che si sono messi in fila tutti accomunati da un unico desiderio: ascoltare storie raccontate dal fumettista ormai diventato un cantore di intere generazioni. “Mi rappresenta molto meglio di tanti politici”, è il pensiero di tutti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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