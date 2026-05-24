Zerocalcare in migliaia al Circo Massimo per l’anteprima di ‘Due spicci’ – Le foto

Notizia in breve

Migliaia di persone si sono radunate al Circo Massimo per assistere all’anteprima del nuovo progetto di Zerocalcare, intitolato “Due spicci”. L’evento ha trasformato il sito in una grande area di intrattenimento, con lunghe code e momenti di attesa. La presentazione si è protratta per diverse ore, coinvolgendo un pubblico vario. Le immagini mostrano una vasta partecipazione e un’atmosfera di festa.