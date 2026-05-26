Due interventi sbagliati alla colonna vertebrale | paziente risarcito con 458mila euro

Da perugiatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una causa legale di diversi anni si è conclusa con una sentenza che ha assegnato 458mila euro di risarcimento a un paziente. La causa riguardava due interventi alla colonna vertebrale eseguiti in modo errato. La decisione giudiziaria ha condannato la struttura sanitaria e i medici coinvolti, che sono stati ritenuti responsabili di errori durante le procedure. La vicenda si è risolta con una sentenza definitiva, dopo un lungo iter giudiziario.

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Una lunga battaglia legale durata anni si è conclusa con una sentenza pesantissima per i medici e la struttura sanitaria coinvolta. La Corte d’appello del capoluogo umbro ha ribaltato la decisione del Tribunale di Perugia, condannando in solido un anestesista e rianimatore, specialista in terapia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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