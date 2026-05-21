Gravi inadempienze in seguito a due interventi ortopedici | paziente pontina risarcita con 600mila euro

Una paziente della provincia di Latina ha ottenuto un risarcimento di oltre 600.000 euro a seguito di due interventi ortopedici che si sono rivelati gravemente insoddisfacenti. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato evidenti inadempienze da parte dei medici coinvolti, che hanno causato danni alla salute della paziente. La somma riconosciuta copre i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di queste procedure mediche. La vicenda si è conclusa con un pagamento giudiziale a favore della donna.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Un risarcimento superiore ai 600mila euro è stato riconosciuto dal Tribunale di Roma a una donna residente a Sabaudia che, secondo quanto sostenuto nell’azione civile promossa dalla stessa paziente, avrebbe subito un grave peggioramento delle proprie condizioni di salute in seguito a due interventi ortopedici eseguiti presso una casa di cura di Roma. La notizia è stata resa nota attraverso una comunicazione dell’avvocato Renato Mattarelli, legale della donna, che ha seguito il procedimento giudiziario nei confronti della struttura sanitaria romana e dei professionisti coinvolti. La sentenza, emessa dal giudice Guido Marcelli del Tribunale di Roma e notificata nella giornata del 20 maggio 2026, rappresenta un pronunciamento di primo grado. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Gravi inadempienze in seguito a due interventi ortopedici: paziente pontina risarcita con 600mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CEO seat the wrong table on a blind date, love me at first sight! Sullo stesso argomento Leggi anche: Due interventi sbagliati e una vita segnata: maxi risarcimento da oltre 600mila euro Centro sportivo Biavati, stop alla convenzione con Us Corticella “per gravi inadempienze”Bologna, 20 marzo 2026 – Il Comune di Bologna ha disposto nella data di oggi, 20 marzo, la risoluzione della convenzione con U.