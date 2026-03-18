Un piano operatorio da 150mila euro al Meyer per operare i bambini alla colonna vertebrale

A Firenze, un piano operatorio del valore di 150mila euro è stato donato all’ospedale Meyer. Si tratta di un dispositivo in carbonio di ultima generazione destinato a interventi sulla colonna vertebrale e ad altre operazioni ortopediche nei bambini. Il nuovo strumento sarà utilizzato per migliorare le procedure chirurgiche e garantire cure più avanzate ai piccoli pazienti.

Firenze, 18 marzo 2026 – Un dono prezioso. Si tratta di un piano operatorio in carbonio di ultima generazione, dedicato alla chirurgia spinale per eseguire interventi chirurgici sulla colonna vertebrale e altre operazioni ortopediche dei piccoli pazienti. L’apparecchiatura, del valore di 150mila euro, è stata regalata al Meyer dalla Fondazione Fiorenzo Fratini onlus, dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Meyer. Stefano Casati La consegna è avvenuta questa mattina alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Paolo Marchese Morello, direttore generale dell’AOU Meyer Irccs, Marco Carrai, presidente della Fondazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un piano operatorio da 150mila euro al Meyer per operare i bambini alla colonna vertebrale Articoli correlati Incisione sull’addome per la colonna vertebraleUn nuovo approccio chirurgico multidisciplinare per curare le patologie della colonna vertebrale sperimentato e attivato all’interno dell’Azienda... Quando l’alopecia grave colpisce i bambini. Al Meyer il farmaco biologico dà ottimi risultatiFirenze, 4 marzo 2026 – Buone notizie arrivano dall'ospedale pediatrico fiorentino Meyer nel trattamento dell'alopecia grave pediatrica. Tutti gli aggiornamenti su Un piano operatorio da 150mila euro al... Argomenti discussi: Gianpaolo Donzelli, il medico dei bambini muore a 78 anni: era un luminare della neonatologia italiana. Tavolo operatorio di ultima generazione per l'Ortopedia del MeyerFirenze - Un piano operatorio in carbonio di ultima generazione dedicato alla chirurgia spinale per eseguire interventi chirurgici sulla colonna vertebrale e altre operazioni ortopediche dei piccoli p ... nove.firenze.it Un tavolo operatorio di ultima generazione per il Meyer: faciliterà gli interventi spinali complessiIl tavolo andrà in dotazione al reparto di Ortopedia e traumatologia pediatrica e migliorerà gli interventi spinali nei più piccoli ... intoscana.it