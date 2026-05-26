Nella 44ª edizione della Due Giorni Marchigiana, Samuele Zoccarato ha vinto il Gran Premio Santa Rita grazie a una fuga solitaria di 140 chilometri. Marco Manenti ha invece conquistato il Trofeo Città di Castelfidardo in volata. La competizione si è svolta tra Castelfidardo e le zone circostanti, attirando numerosi partecipanti e pubblico.

Grande successo per la 44ª edizione della Due Giorni Marchigiana tra Castelfidardo e dintorni. Samuele Zoccarato conquista il Gran Premio Santa Rita dopo una fuga solitaria di 140 chilometri, mentre Marco Manenti si impone in volata nel Trofeo Città di Castelfidardo. La Due Giorni Marchigiana si chiude con un bilancio estremamente positivo dopo due giornate di grande ciclismo tra Castelfidardo e il territorio marchigiano. La manifestazione dedicata ai dilettanti Under 23 ed élite ha richiamato numerosi corridori italiani e internazionali, protagonisti di gare combattute nonostante il caldo intenso che ha accompagnato entrambe le prove. Nel Gran Premio Santa Rita – Trofeo Foridra, disputato sulla distanza di 169 chilometri, il protagonista assoluto è stato Samuele Zoccarato. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Due Giorni Marchigiana, spettacolo a Castelfidardo: vincono Zoccarato e Manenti

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