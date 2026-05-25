Due giorni Marchigiana Trofeo Cisel | stoccata in volata di Marco Manenti

Notizia in breve

La corsa si è conclusa con una volata in cui ha vinto l’atleta che ha battuto gli avversari negli ultimi metri. La gara, disputata su 180 km con una media superiore ai 46 kmh, ha visto partire 174 ciclisti e 35 ritirati. La fuga più lunga, durata quasi quanto l’intera corsa, è stata riassorbita poco prima del traguardo. La giornata si è svolta sotto un sole cocente.