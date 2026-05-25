Due giorni Marchigiana Trofeo Cisel | stoccata in volata di Marco Manenti
La corsa si è conclusa con una volata in cui ha vinto l’atleta che ha battuto gli avversari negli ultimi metri. La gara, disputata su 180 km con una media superiore ai 46 kmh, ha visto partire 174 ciclisti e 35 ritirati. La fuga più lunga, durata quasi quanto l’intera corsa, è stata riassorbita poco prima del traguardo. La giornata si è svolta sotto un sole cocente.
CASTELFIDARDO – 174 partenti, 35 ritirati, 180 km percorsi a una media superiore ai 46 kmh sotto un sole cocente, una fuga lunga quasi quanto l’intera corsa riassorbita in prossimità del traguardo sfociando in una volata mozzafiato: sono questi i numeri del “Trofeo Città di Castelfidardo-Trofeo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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