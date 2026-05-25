due giorni marchigiana show in volata sfreccia manenti

Notizia in breve

Nella seconda prova della Due Giorni Marchigiana, la vittoria è arrivata in volata. Un cavallo ha preceduto gli avversari negli ultimi metri, confermando le aspettative dei pronostici. La corsa si è conclusa con un arrivo ravvicinato, senza sorprese rispetto alle previsioni. La gara si è svolta senza incidenti, con i concorrenti che hanno dato il massimo fino al traguardo. I risultati sono stati ufficializzati poco dopo, senza variazioni rispetto alle attese.