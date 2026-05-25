Due Giorni Marchigiana show In volata sfreccia Manenti
Nella seconda prova della Due Giorni Marchigiana, la vittoria è arrivata in volata. Un cavallo ha preceduto gli avversari negli ultimi metri, confermando le aspettative dei pronostici. La corsa si è conclusa con un arrivo ravvicinato, senza sorprese rispetto alle previsioni. La gara si è svolta senza incidenti, con i concorrenti che hanno dato il massimo fino al traguardo. I risultati sono stati ufficializzati poco dopo, senza variazioni rispetto alle attese.
Come da pronostico volata doveva essere e volata è stata nella seconda gara della Due Giorni Marchigiana. Ieri, sotto il sole cocente del Cerretano, a sfrecciare per primo è Marco Manenti. Il 22enne di Treviglio in maglia Bardiani CSF 7 Saber ’brucia’ allo sprint Davide Boscaro (Padovani) e Riccardo Fabbro (Trevigiani), regalandosi la seconda vittoria stagionale da professionista dopo quella di tappa di dieci giorni fa al Giro dell’Azerbaijan. 174 partenti, 35 ritirati, 180 km percorsi ad una media superiore ai 46 kmh. Stavolta la fuga lunga quasi quanto l’intera corsa è riassorbita in prossimità del traguardo. Una volatona decide il Trofeo Città di Castelfidardo-Trofeo Cisel, con Manenti davanti a tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Pinza veneta: ricetta della tradizione
Notizie e thread social correlati
Due giorni marchigiana: "Sfida agonistica di livello"Tra pochi giorni si svolgerà la 44esima edizione dei Due Giorni Marchigiana, una competizione ciclistica che si tiene nelle Marche.
Conto alla rovescia a Castelfidardo per la Due Giorni MarchigianaA Castelfidardo si avvicina la Due Giorni Marchigiana, evento giunto alla 44ª edizione.
Temi più discussi: Due Giorni Marchigiana: spettacolo, grandi numeri e tradizione nel weekend fidardense dedicato al ciclismo giovanile; Due Giorni Marchigiana show. In volata sfreccia Manenti; Due Giorni Marchigiana, a Castelfidardo è di scena il grande ciclismo; 44^ Due Giorni Marchigiana – Castelfidardo (An).
¿15:00? Due Giorni Marchigiana - G.P. Santa Rita cr1.it 14:30 Coppa Tuscany Cycling Academy youtube.com/watch?v=yL0l8S… Gipuzkoako Itzulia youtube.com/@aupatv6749/st… 16:30 Vuelta a la Montaña Central youtube.com/watch?v=4AY909… x.com
Doppio podio internazionale per il Team Biesse Carrera Premac alla Due Giorni Marchigiana. A Castelfidardo nel Gran Premio Santa Rita, primo atto del week end di corsa, secondo Cristian Sanfilippo e terzo Filippo Agostinacchio Inizia con un doppio podio facebook
Due giorni Marchigiana, fuga d'autore di Samuele Zoccarato che si aggiudica il Trofeo ForidraUna fuga lunga 140 km premia il coraggio e la resistenza del ciclista veneto, solitario sotto lo striscione del traguardo del G.P. Santa Rita, prima gara del weekend fidardense che domani torna in sce ... anconatoday.it
Due giorni marchigiana. C’è un vincitore solitarioCastelfidardo, trionfa Samuele Zoccarato nel gran premio Santa Rita. Il padovano stacca tutti e va a sfrecciare sull’erta di Sant’Agostino. ilrestodelcarlino.it